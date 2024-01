Explosão mata 21 soldados de Israel na Faixa de Gaza

Nas últimas 24 horas, as Forças de Defesa de Israel (FDI) perderam o total de 24 soldados na Faixa de Gaza. Vinte e um deles morreram em uma explosão e os outros três, em combate. As informações foram divulgadas pelas FDI, nesta terça-feira (23). Esse foi o maior número de baixas de militares israelenses desde o início da guerra contra o grupo terrorista Hamas no território palestino.

Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel, informou que a explosão que matou mais de vinte soldados foi provocada por uma granada, lançada de um foguete. Ela atingiu um tanque que protegia os militares. Ao mesmo tempo, as vítimas foram atingidas pelos destroços de dois edifícios que colapsaram após uma nova explosão. "Ainda estamos estudando e investigando os detalhes do evento e as razões da explosão", declarou Hagari.

A guerra entre Israel e o Hamas já dura três mês. O conflito começou após o ataque do grupo terrorista ao território israelense, em 7 de outubro de 2023.

"As intensas batalhas estão ocorrendo em um espaço extremamente desafiador, e estamos fortalecendo os soldados das FDI e as forças de segurança que estão trabalhando com determinação infinita para concretizar os objetivos dos combates", disse, em uma rede social, o presidente de Israel, Isaac Herzog.