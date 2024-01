Biden promete resposta a ataque contra posto militar dos EUA na Jordânia; Irã nega envolvimento

A Irna, agência de notícias estatal iraniana, citando uma missão permanente do Irã na Organização das Nações Unidas (ONU), negou envolvimento do país no ataque com drone a um posto militar dos Estados Unidos na Jordânia, neste domingo (28). Três militares americanos morreram e outros 25 ficaram feridos na ação.

VEJA MAIS

“O representante da República Islâmica do Irã nas Nações Unidas disse no domingo à noite à IRNA [Agência de Notícias da República Islâmica] que o Irã não tinha ligação e não tinha nada a ver com o ataque à base dos EUA”, diz reportagem publicada pela agência, na noite do domingo.

Após o ataque, o presidente norte-americano Joe Biden prometeu responsabilizar os autores ​​pelas mortes e atribuiu a culpa a grupos militantes apoiados pelo Irã. A Resistência Islâmica no Iraque assumiu ter atacado vários locais ao longo da fronteira Jordânia-Síria no domingo, inclusive um campo perto da base dos EUA na Jordânia, onde soldados foram mortos.

Desde o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas em Gaza, em 7 de outubro, essa foi a primeira vez que integrantes das tropas norte-americanas foram mortos por fogo inimigo no Médio Oriente.