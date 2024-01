Israel inunda túneis do Hamas em Gaza; combates violentos prosseguem em Khan Yunis

O governo de Israel admitiu que começou a inundar os túneis utilizados pelo grupo terrorista Hamas em Gaza. O labirinto de galerias representa uma armadilha para soldados israelenses e também foi utilizado como cativeiro de vários reféns. Segundo Israel, hospitais e outros edifícios civis escondem passagens subterrâneas.

Ao mesmo tempo em que esses túneis começam a ser inundados, em Khan Yunis, no sul de Gaza, continuam os violentos combates entre soldados de Israel e terroristas do Hamas. A cidade ficou praticamente destruída e virou o epicentro da guerra, iniciada após o ataque de 7 de outubro do ano passado ao território israelense. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, comandado pelo Hamas, 150 pessoas morreram nas últimas 24 horas no território palestino.

O Exército israelense citou a morte de 15 "terroristas" em combates no norte da Faixa de Gaza e outros 10 no centro do território.

Países mediadores intensificaram os esforços para obter uma nova trégua. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, que vive no Catar, viajará ao Cairo nesta quarta-feira (31), segundo uma fonte do movimento, para uma reunião "com diretores do serviço inteligência egípcio" com o objetivo de discutir a proposta de trégua apresentada em um encontro entre o diretor de inteligência dos Estados Unidos, William Burns, e autoridades do Egito, Israel e Catar.

Israel não aceita um cessar-fogo antes da eliminação do Hamas, que considera uma organização terrorista.