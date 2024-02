Faixa de Gaza: Israel ordena retirada total de palestinos de Rafah

A população palestina deve ser retirada da cidade de Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza. A ordem foi dada pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta sexta-feira (9), ao seu Exército, que deve preparar um plano de retirada.

Na fronteira entre Gaza e o Egito, Rafah é considerada o último refúgio de cerca de 1,5 milhão de pessoas, quase toda a população da Faixa de Gaza, que deixaram o norte, o centro e outras cidades do sul do território palestino por conta de bombardeios e ações por terra do Exército de Israel.

O primeiro-ministro anunciou, nesta sexta, que pretende ocupar toda a cidade temporariamente. Segundo o premiê israelense, Rafah é o último bastião do Hamas e, portanto, o último front de batalha para completar a guerra contra o grupo terrorista. A Organização das Nações Unidas (ONU) criticou o anúncio e disse que a ocupação pode ter graves consequências humanitárias.

Bombardeio em Rafah

Também nesta sexta-feira (9), Israel bombardeou a cidade de Rafah, onde centenas de milhares de palestinos estão refugiados. A ação recebeu críticas do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que classificou a resposta israelense como "excessiva".

Foi após o ataque do movimento islamista palestino Hamas contra seu território, em 7 de outubro, que Israel iniciou a ofensiva militar contra a Faixa. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, que concluiu na quinta-feira (8) uma viagem regional para tentar promover uma trégua, fez um apelo e pediu a Israel para "proteger" os civis em suas operações em Gaza.

Em uma primeira etapa, as forças israelenses concentraram suas operações na cidade de Gaza, norte da Faixa, e depois avançaram para Khan Yunis, sul do território. Na quarta-feira (7), o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou a preparação de uma ofensiva em Rafah, uma localidade próxima da fronteira com o Egito, que está fechada.