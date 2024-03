Irmãs siamesas que tiveram vida retratada em reality show revelam casamento; veja

Abby e Brittany Hensel se casaram! As irmãs siamesas norte-americana que ficaram famosas ao retratarem a vida em um reality show revelaram terem trocado alianças com o enfermeiro e ex-militar Josh Bowling, nos Estados Unidos. De acordo com a revista People, as gêmeas de 34 anos trabalham atualmente como professoras de uma escola infantil no estado de Minnesota. O casamento foi revelado por uma publicação no Facebook, com uma imagem da cerimônia realizada em 2021.

Na foto, é possível ver as Hensel sorridentes, com um vestido branco e de mãos dadas com o marido. Abby e Brittany Hensel ficaram famosas em uma entrevista concedida por elas à apresentadora Oprah Winfrey em 1996.

Anos depois, elas protagonizaram o reality ‘Abby & Brittany’, série de oito episódios centrada na rotina delas.

“As pessoas têm sido curiosas em relação a nós desde o nosso nascimento, por razões óbvias. Mas os nossos pais nunca nos deixaram acreditar que não poderíamos fazer o que quiséssemos”, dizem elas no primeiro episódio do programa.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)