Irã sinaliza que quer reduzir hostilidades com Israel e negociar

O Irã tem sinalizado "urgentemente" que busca o fim das hostilidades com Israel e que quer retomar as negociações sobre seu programa nuclear, desde que os EUA não se juntem ao conflito. As mensagens estariam sendo enviadas aos israelenses e americanos por meio de intermediários árabes, disseram autoridades do Oriente Médio e europeias. Segundo as fontes, a mensagem de que a "violência contida" é benéfica para os dois lados também foi passada para Israel.

A garantia de uma pausa nas violências pode dar ao Irã espaço para se reagrupar e fazer com que a pressão internacional contra a campanha de Israel aumente, além de ser uma vitória para Teerã manter Washington fora da luta com suas capacidades militares de destruição de bunkers.

Teerã parece apostar que Israel não pode se dar ao luxo de "ficar preso" em uma guerra de atrito e teria que buscar uma solução diplomática eventualmente, disseram diplomatas árabes que conversaram com os iranianos. Autoridades iranianas disseram que acham que Israel não tem uma estratégia clara de saída e precisaria da ajuda dos EUA para causar danos significativos a alvos como a instalação de enriquecimento de urânio de Fordow, que está enterrada sob uma montanha.

O Irã disse a autoridades árabes que poderia acelerar seu programa nuclear e expandir o escopo da guerra se não houver perspectivas de retomar as negociações com os EUA. No entanto, não há indicação de que o Irã esteja pronto para fazer novas concessões nas negociações nucleares, disseram os intermediários árabes.

Antes do ataque, um alto funcionário israelense disse que o fim do enriquecimento era o mínimo que Israel poderia aceitar do Irã. Fontes: Dow Jones Newswires.

