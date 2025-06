Ex-prefeito de Santarém sai de Israel em segurança; retorno será pela Jordânia

O presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep) e ex-prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, conseguiu deixar Israel em segurança na manhã desta segunda-feira, 16 (horário de Brasília). O ex parlamentar estava em uma missão institucional no país na companhia de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários de diversas cidades do Brasil.

A comitiva que Nélio integrava chegou à Jordânia por via terreste. Por meio de nota, a Famep informou que detalhes sobre o horário e o trajeto do grupo não foram divulgados anteriormente por razões de segurança. De acordo com o presidente Nélio, a equipe atravessou a fronteira e encontra-se em deslocamento para um ponto de embarque aéreo, de onde devem retornar ao Brasil.

O senador Carlos Viana (Podemos/MG), presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, explicou que o grupo era formado por 13 pessoas. No entanto, um dos passageiros teria desistido em razão do risco de bombardeios no trajeto.

Veja a lista de integrantes da comitiva:

Francisco Nélio - presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará

Álvaro Damião Vieira da Paz – prefeito de Belo Horizonte (MG)

Márcio Lobato Rodrigues – Secretário de Segurança Pública de Belo Horizonte (MG)

Davi de Mattos Carreiro - chefe executivo do Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro (Civitas)

Welberth Porto - prefeito de Macaé (RJ)

Claudia da Silva - vice-prefeita de Goiânia (GO)

Cícero de Lucena - prefeito de João Pessoa (PB)

Janete Aparecida Silva Oliveira - vice-prefeita de Divinópolis (MG)

Gilson Chagas - secretário de Segurança Pública de Niterói (RJ)

Johnny Maycon - prefeito de Nova Friburgo (RJ)

Francisco Vagner Gutemberg de Araújo - secretário de Planejamento de Natal (RN)

Flavio Guimarães Bittencourt do Valle – Vereador do Rio de Janeiro (RJ)