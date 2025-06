Ex-prefeito de Santarém se abriga em bunker em Israel; veja as imagens

O presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (Famep), Nélio Aguiar, que está em missão institucional em Israel, publicou um novo vídeo em suas redes sociais na tarde desta sexta-feira (12), atualizando a situação do grupo brasileiro após os ataques ao Irã que elevaram a tensão na região.

Aguiar, que também é ex-prefeito de Santarém, relatou que passou parte da madrugada abrigado em um bunker após receber um alerta da Defesa Civil Nacional de Israel por volta das 19h30 (horário local). “Já são 19h30 aqui em Israel na noite desta sexta-feira. Passamos o dia tranquilo, não recebemos nenhum alerta. Não tocou nenhuma sirene, mas passamos o dia inteiro aqui no prédio do Instituto Internacional de Lideranças (...). Tivemos a presença de um agente de serviço de informações do governo israelense prestando algumas informações, psicólogas para acalmar, tranquilizar.” afirmou no vídeo divulgado.

Horas depois, em nova gravação, ele informou que já havia recebido sinal verde para deixar o abrigo. “Já chegou nova informação que podemos sair aqui do bunker, mas tenho que ficar por perto” relatou o ex-prefeito de Santarém.