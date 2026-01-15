Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Irã retoma operações no espaço aéreo após suspensão temporária

Estadão Conteúdo

O Irã reabriu o espaço aéreo após um fechamento que durou mais de quatro horas. As orientações de fechamento foram emitidas por autoridades iranianas às companhias aéreas em meio aos protestos no país.

Companhias aéreas internacionais desviaram rotas para o norte e para o sul, contornando o Irã, mas após uma prorrogação, o fechamento expirou e vários voos domésticos estavam no ar logo após as 7h (horário local) desta quinta-feira, 15.

O Irã já havia fechado seu espaço aéreo durante a guerra de 12 dias contra Israel, em junho, e também durante os confrontos armados entre os dois países na guerra entre Israel e Hamas.

Contudo, não havia indícios de hostilidades atuais, embora o fechamento tenha repercutido imediatamente na aviação global, visto que o Irã está localizado em uma importante rota leste-oeste para as companhias aéreas.

"Diversas companhias aéreas já reduziram ou suspenderam seus serviços, e a maioria está evitando o espaço aéreo iraniano", afirmou o site SafeAirspace, que fornece informações sobre áreas de conflito e viagens aéreas.

"A situação pode sinalizar novas atividades militares ou de segurança, incluindo o risco de lançamentos de mísseis ou intensificação da defesa aérea, aumentando o risco de identificação incorreta de tráfego civil."

O ministro das Relações Exteriores do país, Abbas Araghchi, afirmou em entrevista ao canal de TV Fox News que as autoridades iranianas tinham "controle total" da situação.

"Após três dias de operações terroristas, agora há calma. Estamos em pleno controle", disse Araghchi ao programa Special Report da emissora.

O fechamento do espaço aéreo ocorreu após alguns funcionários de uma importante base militar dos EUA no Catar terem sido aconselhados a evacuar. A Embaixada dos EUA no Kuwait também ordenou que seus funcionários "suspendessem temporariamente" o deslocamento para as diversas bases militares naquele pequeno país árabe do Golfo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IRÃ/PROTESTOS

espaço aéreo

reabertura
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Irã diz ter 'total controle' da situação e fecha espaço aéreo para voos internacionais

14.01.26 22h08

Família de mulher morta pelo ICE contrata escritório de advocacia que representou George Floyd

14.01.26 22h03

Senado dos EUA rejeita resolução que limitaria poderes de guerra de Trump

14.01.26 21h37

MUNDO

Execução de manifestante iraniano Erfan Soltani é adiada, diz ONG

A ONG informou que, devido ao bloqueio da internet e às restrições de comunicação no país, não é possível informar em tempo real os desdobramentos sobre a vida de Soltani.

14.01.26 20h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Presidente do grupo Corona é sequestrado e assassinado no México

José Adrián Corona Radillo viajava com a família de carro quando foi abordado por criminosos

08.01.26 7h23

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Quem era a mulher que foi morta em ação de agentes de imigração nos EUA

Renee morava em Minneapolis com o companheiro, a poucos quarteirões do local onde foi baleada

08.01.26 8h44

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda