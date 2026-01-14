Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Execução de manifestante iraniano Erfan Soltani é adiada, diz ONG

A ONG informou que, devido ao bloqueio da internet e às restrições de comunicação no país, não é possível informar em tempo real os desdobramentos sobre a vida de Soltani.

Estadão Conteúdo
fonte

Erfan Soltani participou das manifestações que ocorrem no Irã há cerca de um mês. (Reprodução)

A execução de Erfan Soltani, que estava marcada para esta quarta-feira, 14, foi adiada, segundo informações obtidas pela ONG Hengaw Organization for Human Rights. O jovem de 26 anos foi preso no último dia 8, em sua casa, em Kurtis, por participar dos protestos contra o governo do Irã.

"De acordo com informações obtidas pela Organização Hengaw para os Direitos Humanos por meio de parentes de Erfan Soltani, a ordem de execução que havia sido comunicada anteriormente à sua família e estava prevista para ser executada na quarta-feira não foi implementada e foi adiada", afirmou a organização no X.

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte. A ONG informou que, devido ao bloqueio da internet e às restrições de comunicação no país, não é possível informar em tempo real os desdobramentos sobre a vida de Soltani.

"Apesar das sérias e contínuas preocupações com o direito à vida de Erfan Soltani, a Hengaw considera sua responsabilidade publicar qualquer informação atualizada e verificada assim que estiver disponível", afirmaram.

Mais de 3 mil mortos

O número de mortos nos protestos em todo o Irã já passa dos 3,4 mil mortos, segundo ativistas. Os protestos que tomam conta do país completam duas semanas neste sábado, 10, com o governo do reconhecendo as manifestações contínuas e agravando a repressão.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou em entrevista à Fox News nesta quarta-feira, 14, que as autoridades iranianas têm "controle total" da situação. "Após três dias de operações terroristas, agora há calma. Estamos em pleno controle", disse Araghchi ao programa "Special Report" da emissora.

Iraniano foi julgado sem defesa e teve 10 minutos para se despedir da família

Conforme a ONG Hengaw Organization for Human Rights, após a prisão, Soltani passou por um julgamento acelerado, sem direito à presença de advogados, sem acesso a direitos básicos e com pouca transparência. Sua família, segundo a entidade, ficou dias sem qualquer informação sobre o jovem.

As autoridades iranianas só entraram em contato com os parentes no fim de semana, já para informar sobre a execução. As entidades afirmam ainda que a família teve direito a uma breve reunião com Erfan Soltani, por cerca de 10 minutos, apenas para se despedir. A irmã dele, que é advogada, tentou impedir a pena de morte por meios legais, mas não teve acesso aos autos pelas autoridades. Os familiares ainda teriam sido ameaçados caso se manifestassem publicamente sobre o caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IRÃ/PROTESTOS

manifestante

execução

adiamento
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Usuários da Starlink no Irã têm acesso gratuito à internet, afirmam ONGs sem fins lucrativos

14.01.26 18h03

DECISÃO

Veja a lista dos 75 países afetados com a suspensão de vistos de imigração nos Estados Unidos

A lista foi organizada pelo Estadão. Confira!

14.01.26 17h52

MUNDO

Presidente interina da Venezuela afirma que libertação de prisioneiros não foi finalizada

"Até hoje, podemos dizer que já somam 406 liberações previstas nestes dias", destacou.

14.01.26 16h07

crise internacional

Embaixada na Arábia Saudita emite alerta para evitar instalações militares e pede cautela

Ação aconteceu após os EUA ameaçarem responder a uma repressão do governo contra protestos no Irã

14.01.26 13h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Presidente do grupo Corona é sequestrado e assassinado no México

José Adrián Corona Radillo viajava com a família de carro quando foi abordado por criminosos

08.01.26 7h23

MUNDO

Patroa suspeita de matar brasileira em Portugal fingiu ser a vítima em mensagens

Lucinete Freitas, de 55 anos, estava desaparecida desde o dia 5 de dezembro. O corpo da mulher foi encontrado em zona de mata aos arredores de Lisboa, capital portuguesa

06.01.26 8h20

MUNDO

Quem era a mulher que foi morta em ação de agentes de imigração nos EUA

Renee morava em Minneapolis com o companheiro, a poucos quarteirões do local onde foi baleada

08.01.26 8h44

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda