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Irã retoma gradualmente voos domésticos com reabertura parcial do espaço aéreo

A retomada parcial das operações ocorre após restrições e interrupções no tráfego aéreo do país em meio ao aumento das tensões regionais

Estadão Conteúdo
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Bandeira do Irã. (Foto: Canva)

A Iran Air, companhia aérea estatal da República Islâmica do Irã, retomará a partir deste sábado (25) os voos programados na rota Teerã-Mashhad-Teerã, em meio à reabertura gradual do espaço aéreo do país e à retomada das operações aéreas, segundo informações divulgadas pela mídia iraniana.

De acordo com a agência Mehr e a Tasnim News, o voo Teerã-Mashhad será operado no sábado e no domingo, sob o número 3502, com partida às 10h (horário local) do aeroporto de Mehrabad, em Teerã.

O voo de retorno Mashhad-Teerã, de número 3503, deixará o aeroporto de Mashhad às 12h30 nos mesmos dias e pousará às 14h10, horários locais, em Mehrabad.

A retomada parcial das operações ocorre após restrições e interrupções no tráfego aéreo do país em meio ao aumento das tensões regionais.

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