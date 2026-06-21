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Irã rejeita bomba atômica, mas não abre mão do direito de enriquecer urânio, diz presidente

A declaração ocorre em meio aos preparativos para uma rodada de conversas entre representantes dos EUA e do Irã, na Suíça, para chegar a um acordo de paz definitivo

Estadão Conteúdo
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Donald Tump diz que não vai encerrar a guerra sem acordo para Irã não ter arma nuclear, principal motivo alegado por Trump para os ataques em fevereiro (Foto: Canva)

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, reiterou neste domingo, 21, que o país não tem interesse em desenvolver uma bomba atômica e que não terá problemas em deixar essa condição por escrito em um acordo definitivo de paz com os Estados Unidos. No entanto, segundo ele, o país persa não abrirá mão de seu "direito de enriquecer urânio" para fins pacíficos.

"O que os Estados Unidos exigem é que o Irã não construa uma bomba atômica. O Líder Supremo já anunciou que o Irã não pretende construir uma bomba, e nós também já falamos isso diversas vezes. Mas não abriremos mão do nosso direito ao enriquecimento de urânio, e a outra parte será obrigada a aceitar esse direito", afirmou Pezeshkian, durante pronunciamento em Teerã neste domingo.

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A declaração ocorre em meio aos preparativos para uma rodada de conversas entre representantes dos EUA e do Irã, na Suíça, para chegar a um acordo de paz definitivo.

Membros das delegações dos dois países já chegaram ao país europeu neste domingo, com destaque para o vice-presidente JD Vance, do lado americano, e para o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, do lado iraniano.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de informações em tempo real do Grupo Estado

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EUA/IRÃ/GUERRA/ACORDO/NEGOCIAÇÕES
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