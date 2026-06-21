Navios ainda estão passando pelo Estreito de Ormuz, diz secretário de Energia dos EUA

O Estreito de Ormuz está aberto para o tráfego de navios e nas últimas 24 horas 67 embarcações passaram pela região - número semelhante ao que se observava antes do início da guerra entre Estados Unidos e Irã em termos de petróleo e derivados -, disse o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright. Ele falou durante entrevista à Fox News.

O comando militar do Irã disse no sábado que fechou o Estreito de Ormuz por causa da campanha de Israel no Líbano contra o grupo Hezbollah. Os EUA contestaram o anúncio.

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Wright também disse à Fox News que o Irã não removeu as minas do canal central do Estreito de Ormuz, mas que os EUA abriram um canal separado, ao sul, e estão escoltando navios por essa via.

O secretário, porém, reconheceu que ainda há preocupações com a segurança no local.

As informações são da Associated Press.