R70: 'Muito volátil', diz Donald Trump sobre Lula

IBGE

País tem 8,4 milhões de analfabetos, menor número desde 2016. Situação atinge principalmente a população idosa.

Redução

Taxa de mortes no trânsito relacionadas ao consumo de bebida alcoólica caiu 19,5% no Brasil entre os anos de 2010 e 2024.

VAGAS

JUÍZES

A existência de quatro vagas de juízes abertas no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE Pará) tem gerado preocupação entre integrantes da comunidade jurídica e observadores do sistema de Justiça. Atualmente, encontram-se vagos um cargo de membro titular da classe dos juristas, duas vagas de juristas substitutos e uma vaga de juiz substituto da classe juiz de direito. O cenário tende a se tornar ainda mais delicado com o encerramento, nos próximos dias, do mandato de um dos integrantes da Corte, o que vai gerar uma quinta vaga aberta.

DEMORA

Especialistas ouvidos pela coluna avaliam que a demora na recomposição do colegiado pode impactar diretamente o funcionamento do tribunal, especialmente em processos eleitorais de maior relevância. A preocupação é que a falta de integrantes comprometa a formação de quórum para julgamentos, provoque atrasos na tramitação de ações e aumente a insegurança jurídica em decisões que afetam mandatos eletivos e o processo democrático, ainda mais com a proximidade das eleições de 2026. Nos bastidores já há uma pressão para que as nomeações pendentes sejam concluídas e o TRE Pará volte a operar com sua composição plena.

CONTAS

PRAZO

E falando em eleições, os partidos políticos têm até o dia 30 para apresentar a prestação de contas anual à Justiça Eleitoral referente ao exercício financeiro de 2025. A medida é obrigatória mesmo para aqueles que não tenham arrecadado recursos ou realizado gastos nesse período. Entre as penalidades previstas para os diretórios estaduais e municipais que não entregarem dentro do prazo está a perda dos repasses do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

PLATAFORMA

O procedimento deve ser realizado por meio do Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), disponível tanto no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quanto no do TRE Pará.

DINO

EMOÇÃO

Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia de concessão do título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Pará (UFPA) ao ministro Flávio Dino foi a entrega de documentos históricos pertencentes a seu avô, Nicolau Dino.

ACERVO

Preservados no acervo acadêmico da universidade, os registros manuscritos remontam ao período em que Nicolau Dino cursou Direito na instituição, no início do século XX. Os documentos foram entregues ao ministro pelo reitor da UFPA, professor Gilmar Pereira da Silva, durante a solenidade realizada nesta sexta-feira, 19.

DOCUMENTO

Ao recordar a trajetória do avô em seu discurso, Flávio Dino destacou a emoção de reencontrar parte da história de sua família por meio dos arquivos preservados pela universidade. O gesto simbolizou não apenas a conexão entre gerações, mas também a importância dos acervos universitários na preservação da memória social e educacional do País. A entrega dos registros reforçou o papel da UFPA como guardiã da história da educação na Amazônia, preservando documentos que ajudam a contar trajetórias individuais e, ao mesmo tempo, a própria história da instituição.

POVOS

SEM PROTEÇÃO

Recém-lançada pelo Observatório dos Povos Indígenas Isolados (Opi) e pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), a publicação “Refúgios: Demarcação de Terras para Povos Indígenas Isolados no Brasil” revela um retrato preocupante da proteção territorial desses povos. O estudo identificou 82 registros de povos isolados em Terras Indígenas, 23 em Unidades de Conservação e dez fora de qualquer área protegida. A obra também mostra que muitas áreas com presença de povos isolados seguem sem demarcação definitiva e sujeitas a invasões, grilagem e outras pressões. O livro reúne dados inéditos da Plataforma de Monitoramento de Ameaças e Pressões a Povos Indígenas Isolados (Mapi) e está disponível gratuitamente no site do Opi.

EM POUCAS LINHAS

► Matriarca da família Jinkings, dona Maria Isa finalizou, aos 92 anos, o livro “Meu Antonio”. A obra sobre a vida dela com Raimundo Antonio Jinkings deve ser lançada em setembro pela editora Boitempo.

► “Nativo”, o documentário de Vlad Cunha sobre Ruy Barata, será exibido em duas sessões no Festival In-Edit de Documentários Musicais, em São Paulo. A primeira sessão vai ser hoje às 15h, no SPCine Paulo Olido. Na terça-feira, às 18h30, a exibição terá espaço no CineSesc.

► O Psol Pará lança, hoje, à Câmara dos Deputados, a pré-candidatura da “Bancada Transformar”, a primeira composta integralmente por pessoas trans da história política brasileira. Entre os integrantes está Nicolas Ravi, educador popular e fundador do Cursinho Popular João Nery – a primeira iniciativa preparatória voltada para pessoas trans na Região Norte. A bancada conta também com Caytt Catrin, travesti e ativista pelos direitos das mulheres e da população LGBTQIAPN+; e a historiadora cametaense Liberty Lima.

► Pré-candidato ao Senado, o deputado federal Éder Mauro (PL) apresentou na Câmara o Projeto de Lei 2217/2026, que cria campanha permanente de combate e prevenção à importunação sexual em ônibus e demais meios de transporte coletivo. A proposta prevê ações educativas, capacitação de profissionais do setor, divulgação de informações sobre o crime e fortalecimento dos canais de denúncia.

► O Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA) realizará, nos dias 2 e 3 de julho, em Santarém, o V Seminário Paraense de Enfermagem na Saúde da Mulher. Com o tema “O Cuidado Integral à Mulher Focado no Ciclo da Vida”, o evento deve reunir 150 pessoas entre profissionais, estudantes, especialistas e a sociedade em geral.

► A demanda por elementos de terras raras (ETR) magnéticos deve crescer 8,5% ao ano até 2030. O aumento será impulsionado por mobilidade elétrica, energia eólica, defesa e automação. O dado faz parte de um estudo divulgado na sexta-feira (19) pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri). As informações vão subsidiar o Ministério de Minas e Energia na tomada de decisão sobre o tema.