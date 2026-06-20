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Rússia libera 24 filipinos após conversas de Ferdinand Marcos com Putin

Estadão Conteúdo

A Rússia libertou 24 filipinos que estavam detidos havia meses, sem acusações, em uma cidade siberiana, depois que o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. manifestou preocupação com eles em uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin, informaram autoridades filipinas neste sábado, 20.

Os 24 chegaram a Manila em dois voos no início da manhã de domingo, e o primeiro grupo foi recebido pela secretária de Relações Exteriores das Filipinas, Theresa Lazaro, que acompanhou Marcos em suas conversas com Putin na quarta-feira, na cidade russa de Kazan, informou o Departamento de Relações Exteriores em Manila.

O secretário de Trabalhadores Migrantes, Hans Cacdac, recebeu o último grupo de trabalhadores libertados antes do amanhecer. Seu órgão prestou ajuda não especificada aos trabalhadores, que ficaram detidos em uma região russa conhecida por temperaturas invernais extremas.

Marcos, que atualmente ocupa a presidência rotativa da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), liderou os dirigentes do bloco de 11 países na comemoração do 35º aniversário das relações diplomáticas da ASEAN com a Rússia. O presidente teve uma reunião bilateral com Putin à margem da cúpula, em Kazan.

A libertação dos filipinos foi relativamente rápida depois que Marcos expressou sua preocupação na quarta-feira. As Filipinas são um aliado-chave dos Estados Unidos na Ásia por meio de um tratado e estiveram entre a maioria dos membros da ASEAN que votaram a favor de uma resolução da Assembleia Geral da ONU que condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

Singapura foi o único membro da ASEAN que impôs sanções à Rússia. O primeiro-ministro do país, Lawrence Wong, participou da cúpula de Kazan.

Putin disse a Marcos que não tinha conhecimento do problema, mas prometeu investigá-lo. Durante um jantar na quarta-feira, o presidente russo comentou a Marcos que os filipinos não haviam sido acusados de nenhuma infração, conforme relatou o presidente filipino. "Não se preocupe, vamos encontrar uma maneira de resolver esse problema", teria dito Putin, de acordo com Marcos. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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