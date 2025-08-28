Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Inteligência artificial revela o rosto de Jesus Cristo com base no Santo Sudário; veja as fotos

Nova análise científica reacende debate sobre autenticidade da relíquia e inspira reconstrução facial baseada em IA

Hannah Franco
fonte

Como seria o rosto de Jesus? IA mostra possível imagem com base no Sudário (Reprodução/Midjourney/Daily Mail)

Uma tecnologia de inteligência artificial foi usada para recriar o que pode ser o rosto de Jesus Cristo, com base em novas análises do Santo Sudário de Turim, uma das relíquias mais veneradas do cristianismo. O resultado chamou atenção nas redes sociais e reacendeu o debate sobre a autenticidade do tecido, que teria envolvido o corpo de Cristo após a crucificação.

A imagem foi gerada por plataformas de IA, como a Midjourney, e utiliza como referência os traços supostamente impressos no sudário — incluindo marcas de ferimentos, contornos faciais e proporções. O resultado traz características semelhantes às representações tradicionais de Jesus, como cabelos longos e barba.

O que dizem os estudos recentes?

O ponto de partida para a reconstrução foi uma nova análise científica conduzida por pesquisadores italianos do Istituto di Cristallografia, publicada na revista Heritage. Utilizando técnicas de difração de raios-x, os cientistas analisaram uma amostra do tecido e sugerem que o material pode ser datado da época de Cristo (entre os anos 55 e 74 d.C).

O estudo ainda identificou semelhanças entre as fibras do sudário e um tecido encontrado em Masada, Israel, datado do mesmo período. Além disso, foram detectadas partículas de pólen de origem oriental nas fibras, o que contradiz a hipótese de que o sudário seja europeu, como sugerido por testes anteriores realizados na década de 1980.

O pano teria que ter sido mantido em condições muito específicas durante mais de 13 séculos antes de surgir nos registros históricos por volta de 1354, segundo os pesquisadores.

image Como seria o rosto de Jesus? IA mostra possível imagem com base no Sudário. (Reprodução/Midjourney/Daily Mail)

O que é o Santo Sudário?

Guardado na Catedral de São João Batista, em Turim, na Itália, o Santo Sudário é um pano de linho de aproximadamente 4,3 metros de comprimento que mostra a imagem frontal e dorsal de um homem com sinais de tortura e crucificação. Há séculos, muitos cristãos acreditam que o tecido envolveu o corpo de Jesus após sua morte.

Apesar disso, a Igreja Católica nunca confirmou oficialmente sua autenticidade. O Vaticano considera o sudário um objeto de veneração, e papas como João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco, já o trataram como uma relíquia sagrada. Em 2015, Francisco inclusive visitou Turim para rezar diante do tecido.

image Como seria o rosto de Jesus? IA mostra possível imagem com base no Sudário (Reprodução/Midjourney/Daily Mail)

E a controvérsia?

Em 1988, testes com carbono-14 indicaram que o pano seria da Idade Média, datando entre 1260 e 1390. Na época, muitos estudiosos passaram a considerar o sudário como uma criação posterior. No entanto, novas tecnologias e descobertas científicas vêm contestando esses resultados, apontando possíveis erros na amostragem utilizada e danos que poderiam ter influenciado a datação.

O uso da inteligência artificial para reconstruir a imagem do rosto a partir do sudário não tem valor religioso ou científico definitivo, mas contribui para a discussão cultural e simbólica em torno de uma das peças mais enigmáticas da história cristã.

