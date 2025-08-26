Capa Jornal Amazônia
Barco de 2 mil anos é encontrado no Mar da Galileia e pode estar ligado a milagre de Jesus; entenda

Arqueólogos acreditam que embarcação do século I pode ser do mesmo tipo usado por discípulos durante episódio em que Cristo andou sobre as águas

Hannah Franco
fonte

Achado no Mar da Galileia pode estar ligado ao milagre de Jesus andando sobre as águas. (Reprodução/Wikpédia)

Um barco de madeira datado de 2 mil anos atrás e encontrado no Mar da Galileia reacendeu o interesse de arqueólogos e estudiosos da Bíblia. Apelidado de “Barco de Jesus”, o achado pode estar relacionado a um dos milagres mais conhecidos do Novo Testamento: Jesus andando sobre as águas, como relatado no Evangelho de Mateus.

A embarcação foi construída com tábuas de cedro e possui características típicas das descritas nos textos bíblicos: capacidade para cerca de 12 pessoas, fundo plano e sinais de uso por pescadores humildes — perfil semelhante ao dos discípulos de Jesus. Embora não haja provas diretas de que Cristo esteve a bordo, estudiosos apontam semelhanças impressionantes com a narrativa do milagre.

Descoberta durante seca histórica

Apesar da recente associação com a história bíblica, o barco foi descoberto em 1986, durante um período de seca severa que fez os níveis do Mar da Galileia baixarem drasticamente. Dois irmãos, Moshe e Yuval Lufan, arqueólogos amadores do Kibutz Ginosar, localizaram vestígios do casco na lama usando um detector de metais.

As escavações revelaram a embarcação praticamente intacta, com cerca de 8 metros de comprimento. A análise por carbono-14 confirmou que o barco é do período romano, entre o século I a.C. e o século I d.C., exatamente a época em que Jesus teria vivido e atuado na região.

O resgate do barco foi considerado uma verdadeira corrida contra o tempo. Chuvas de inverno ameaçavam submergir novamente a embarcação. Em apenas 12 dias e noites, arqueólogos e voluntários conseguiram remover o barco, utilizando fibra de vidro e espuma para preservar sua estrutura frágil.

Durante a operação, foram encontrados também objetos como uma lamparina a óleo e uma panela, sugerindo que o barco foi usado durante a noite, que é outro elemento que aproxima o achado do relato bíblico.

O milagre descrito na Bíblia

O episódio em que Jesus caminha sobre as águas está descrito nos evangelhos de Mateus, Marcos e João. Segundo o texto sagrado:

  • Após alimentar 5 mil pessoas, Jesus envia os discípulos de barco;
  • Durante a travessia, uma tempestade assusta os apóstolos;
  • Jesus caminha sobre as águas em direção ao barco;
  • Pedro também tenta andar, mas afunda ao duvidar;
  • Jesus o salva e acalma o mar ao entrar na embarcação.

O local do desembarque descrito na Bíblia (Genesaré) é justamente a região onde o barco foi encontrado, o que fortalece ainda mais a conexão.

Para o arqueólogo bíblico Danny Herman, que estuda o caso, o barco representa mais do que um simples artefato histórico. “Você pode realmente conectá-lo a uma das histórias mais famosas que todo cristão conhece: Jesus andando sobre as águas e acalmando a tempestade”, afirmou Herman ao Daily Mail.

Ele reconhece que não há como provar que se trata do barco utilizado por Jesus e seus discípulos, mas garante: “Certamente é o tipo de barco usado naquela época e naquela história.”

Palavras-chave

ciências

Arqueologia

bíblia
