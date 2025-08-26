Barco de 2 mil anos é encontrado no Mar da Galileia e pode estar ligado a milagre de Jesus; entenda
Arqueólogos acreditam que embarcação do século I pode ser do mesmo tipo usado por discípulos durante episódio em que Cristo andou sobre as águas
Um barco de madeira datado de 2 mil anos atrás e encontrado no Mar da Galileia reacendeu o interesse de arqueólogos e estudiosos da Bíblia. Apelidado de “Barco de Jesus”, o achado pode estar relacionado a um dos milagres mais conhecidos do Novo Testamento: Jesus andando sobre as águas, como relatado no Evangelho de Mateus.
A embarcação foi construída com tábuas de cedro e possui características típicas das descritas nos textos bíblicos: capacidade para cerca de 12 pessoas, fundo plano e sinais de uso por pescadores humildes — perfil semelhante ao dos discípulos de Jesus. Embora não haja provas diretas de que Cristo esteve a bordo, estudiosos apontam semelhanças impressionantes com a narrativa do milagre.
Descoberta durante seca histórica
Apesar da recente associação com a história bíblica, o barco foi descoberto em 1986, durante um período de seca severa que fez os níveis do Mar da Galileia baixarem drasticamente. Dois irmãos, Moshe e Yuval Lufan, arqueólogos amadores do Kibutz Ginosar, localizaram vestígios do casco na lama usando um detector de metais.
As escavações revelaram a embarcação praticamente intacta, com cerca de 8 metros de comprimento. A análise por carbono-14 confirmou que o barco é do período romano, entre o século I a.C. e o século I d.C., exatamente a época em que Jesus teria vivido e atuado na região.
O resgate do barco foi considerado uma verdadeira corrida contra o tempo. Chuvas de inverno ameaçavam submergir novamente a embarcação. Em apenas 12 dias e noites, arqueólogos e voluntários conseguiram remover o barco, utilizando fibra de vidro e espuma para preservar sua estrutura frágil.
Durante a operação, foram encontrados também objetos como uma lamparina a óleo e uma panela, sugerindo que o barco foi usado durante a noite, que é outro elemento que aproxima o achado do relato bíblico.
O milagre descrito na Bíblia
O episódio em que Jesus caminha sobre as águas está descrito nos evangelhos de Mateus, Marcos e João. Segundo o texto sagrado:
- Após alimentar 5 mil pessoas, Jesus envia os discípulos de barco;
- Durante a travessia, uma tempestade assusta os apóstolos;
- Jesus caminha sobre as águas em direção ao barco;
- Pedro também tenta andar, mas afunda ao duvidar;
- Jesus o salva e acalma o mar ao entrar na embarcação.
O local do desembarque descrito na Bíblia (Genesaré) é justamente a região onde o barco foi encontrado, o que fortalece ainda mais a conexão.
Para o arqueólogo bíblico Danny Herman, que estuda o caso, o barco representa mais do que um simples artefato histórico. “Você pode realmente conectá-lo a uma das histórias mais famosas que todo cristão conhece: Jesus andando sobre as águas e acalmando a tempestade”, afirmou Herman ao Daily Mail.
Ele reconhece que não há como provar que se trata do barco utilizado por Jesus e seus discípulos, mas garante: “Certamente é o tipo de barco usado naquela época e naquela história.”
