Cientista diz ter o 'QI mais alto do mundo' e que a Bíblia é perfeita e provoca polêmica na web

"A Bíblia é perfeita". Com essa afirmação, o cientista sul-coreano YoungHoon Kim tem provocado polêmica nas redes sociais. Para ele, o livro fundamental das religiões cristãs não precisa passar por um processo de atualizações. O debate entre as pessoas na web é reforçado pelo fato de que YoungHoom Kim alega ter o "QI mais alto do mundo".

YoungHoon Kim foi divulgado em 2024 como detentor do novo recorde mundial de QI da história, com 276, um número considerado “espantoso” por pesquisadores.