Exército de Israel confirma fim dos ataques ao sudoeste do Irã; área militar é atingida

O exército de Israel confirmou neste sábado, 21, o fim dos ataques realizados à infraestrutura militar no sudoeste do Irã. Segundo as forças israelenses, uma área militar contendo lançadores de mísseis foi atingida.

"Hoje mais cedo, aproximadamente 30 jatos de combate da Força Aérea Israelense IAF, em inglês, com a direção de inteligência das forças de defesa israelense, atacaram dezenas de alvos militares, com mais de 50 munições, na área de Ahvaz, no sudoeste do Irã", detalhou o exército de Israel, no canal do Telegram.

De acordo com a publicação, os jatos de combate israelenses também atingiram locais de sistemas de detecção de radar usados para detecção e coleta de inteligência aérea do Irã.

Os ataques à infraestrutura militar do país, no entanto, continuam "com a finalidade proteger o Estado de Israel", concluiu a postagem.