Ex-lutadora do UFC rouba beijo de adversária em encarada durante evento de boxe

Um momento inusitado e polêmico marcou a encarada entre Mariya Agapova e Jessica Eye, na véspera do BKFC 76, evento de boxe sem luvas que será realizado neste sábado (21/6), em Hollywood, no estado americano do Texas. Durante a tradicional encarada antes da luta, a cazaque Agapova, ex-lutadora do UFC, surpreendeu ao roubar um beijo da adversária, o que gerou desconforto e reação imediata de Jessica.

Tudo começou quando Eye retirou o chapéu que usava para se aproximar da oponente e intensificar a provocação. Em resposta, Agapova reagiu de forma inesperada: segurou o rosto da rival e encostou os lábios nos dela. Visivelmente irritada, a americana afastou a adversária imediatamente, encerrando o momento de tensão sob os olhares do público e da organização do evento.

Ambas farão sua estreia no Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), organização conhecida por promover lutas sem luvas, com regras que tornam os combates mais intensos e, muitas vezes, mais violentos. Apesar da novidade no formato, as duas atletas trazem longa experiência nos esportes de combate.

Mariya Agapova, de 27 anos, é natural do Cazaquistão e ganhou notoriedade no UFC, onde disputou combates no peso-mosca feminino. Com um estilo agressivo e versátil, ela construiu uma carreira marcada por nocautes rápidos e performances intensas.

Jessica Eye, de 37 anos, é veterana do MMA norte-americano, com passagens destacadas tanto pelo UFC quanto pelo Bellator. Conhecida por sua resistência e poder de trocação, a americana agora se aventura no boxe sem luvas em busca de um novo momento na carreira.

A luta entre as duas é um dos destaques do card do BKFC 76, que também contará com outros confrontos entre ex-lutadores do MMA. O evento começa na noite deste sábado e promete movimentar os fãs de esportes de combate que acompanham a ascensão das lutas sem luvas como uma vertente mais brutal e direta do boxe tradicional.