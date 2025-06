Mácron: minha posição é clara, o Irã nunca deve adquirir armas nucleares

O presidente francês, Emmanuel Macron, escreveu na rede social X que recebeu uma ligação do presidente do Irã, Masoud Pezeshkian. Na conversa, Macron afirmou ter expressado "profunda preocupação com o programa nuclear iraniano". "Mais uma vez, minha posição é clara: o Irã nunca deve adquirir armas nucleares", disse.

Macron ressaltou que cabe ao Irã fornecer garantias completas de que suas intenções são pacíficas e que está convencido de que existe um caminho para acabar com a guerra. "Para alcançar isso, aceleraremos as negociações lideradas pela França e seus parceiros europeus com o Irã", afirmou.

O presidente francês pontuou ainda que exigiu a liberação do casal francês Cécile Kohler e Jacques Paris, preso há mais de três anos pelo Irã. "Sua detenção desumana é injusta. Espero que eles retornem à França", disse.