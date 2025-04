Vídeo que mostra Papa Francisco ao lado de Jesus Cristo viraliza nas redes sociais

Um vídeo criado por inteligência artificial (IA) mostrando o Papa Francisco e Jesus Cristo viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (24). Nas imagens, os dois aparecem sorridentes e voando pelos céus, enquanto registram uma selfie.

Ao som da música "Knockin' on Heaven's Door", o vídeo segue com cenas inusitadas, como Jesus transformando água em vinho e uma aparição de Nossa Senhora ao lado do pontífice e de Cristo.

A produção dividiu opiniões nas páginas onde foi compartilhada. Para alguns internautas, o vídeo foi visto como uma homenagem bem-humorada ao Papa Francisco. Outros, no entanto, consideraram a peça de mau gosto e criticaram especialmente a representação visual de Jesus nas imagens.

“Que ele realmente esteja se divertindo com Nosso Senhor Jesus”, comentou uma internauta.

“O vídeo é fofo, mas me incomodou um pouquinho o fato de Jesus e Maria serem retratados como pessoas caucasianas”, apontou uma usuária.

“A IA poderia recriar Jesus com base em seu povo e região, não um Jesus europeu”, criticou outro perfil.