Injeção em teste reduziu em 96% risco de infecção por HIV

Um estudo realizado pela farmacêutica Gilead Sciences, em parceria com pesquisadores da universidade de Yale, nos Estados Unidos, obteve resultados positivos em testes com uma injeção capaz de reduzir em 96% o risco de infecção por HPV. A taxa é significativamente superior à principal opção disponível para profilaxia pré-exposição ou PrEP. Os ensaios foram realizados em 88 locais, distribuídos em sete países: Brasil, Argentina, México, Peru, África do Sul, Tailândia e Estados Unidos. A descoberta foi divulgada na última quinta-feira (12).

O ensaio clínico envolveu 2.180 pacientes, sendo eles homens cisgêneros, homens transgêneros, mulheres transgêneras e indivíduos não binários com 16 anos ou mais que têm relações sexuais com parceiros designados do sexo masculino ao nascer. Os voluntários receberam uma injeção de lenacapavir duas vezes ao ano para prevenção do HIV. O resultado foi que 99,9% dos participantes que receberam a injeção não contraíram a infecção, de acordo com dados da farmacêutica Gilead Sciences.

Houve apenas dois casos entre toda o universo de pacientes, reduzindo efetivamente o risco de infecção por HIV em 96% e provando ser 89% mais eficaz do que o Truvada, uma pílula tomada uma vez ao dia. O ensaio foi aberto mais cedo, pois, segundo os pesquisadores, atingiu seus principais objetivos, permitindo que o lenacapavir fosse oferecido a todos os participantes.

“A dificuldade que algumas pessoas podem ter ao tomar um comprimido oral todos os dias, incluindo desafios com adesão e estigma, dificultaram a aceitação e a continuidade do padrão de tratamento por muito tempo, diminuindo o impacto da PrEP na prevenção do HIV”, disse Onyema Ogbuagu, investigador principal do ensaio e diretor do Programa de Pesquisa em Antivirais e Vacinas da Universidade de Yale.

“A eficácia incrível demonstrada no ensaio PURPOSE 2, os potenciais benefícios de uma injeção semestral e a diversidade de locais e participantes do ensaio mostram o impacto que o lenacapavir para PrEP pode ter para pessoas ao redor do mundo que precisam de novas opções para reduzir suas chances de contrair o HIV”, continuou. “Esta descoberta acrescenta significativamente ao nosso arsenal de ferramentas para nos aproximar de uma geração livre de AIDS.”

Outro ensaio descobriu que tomar o lenacapavir injetável de ação prolongada como profilaxia pré-exposição pode fornecer proteção total contra a aquisição do HIV em mulheres, demonstrando 100% de eficácia entre mulheres jovens e adolescentes na África, de acordo com dados do ensaio publicados em julho.

Trata-se de um “avanço significativo na prevenção do HIV”, segundo um comunicado à imprensa da Organização Mundial da Saúde em julho.

A Gilead afirmou que usará esses dados de ensaios para iniciar o processo de aprovação do medicamento em vários países até o final do ano. A empresa planeja priorizar a autorização em países com alta incidência e poucos recursos.

*Com informações de CNN Brasil