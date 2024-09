Anvisa proíbe venda de famosa marca de leite em pó; saiba qual e o motivo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a importação, comercialização, distribuição e uso de uma marca famosa de leite em pó. A medida preventiva serve para alguns lotes da fórmula infantil Nutramigen LGG no Brasil. A decisão foi tomada após uma notificação da U.S. Food and Drug Administration (FDA), que identificou uma possível contaminação bacteriana.

A proibição foi oficializada no Diário Oficial da União no dia 12 de janeiro de 2024. A Nutramigen LGG é fabricada pela Reckitt/Mead Johnson Nutrition, nos Estados Unidos. A medida preventiva da Anvisa visa garantir que esses produtos não entrem no mercado brasileiro.

Conforme a resolução publicada, os lotes bloqueados podem estar contaminados pela bactéria Cronobacter sakazakii, que representa um risco significativo para recém-nascidos e bebês com sistemas imunológicos comprometidos. A infecção causada por essa bactéria pode resultar em complicações graves, como meningite, enterocolite necrosante e septicemia.

VEJA MAIS

Quais lotes estão proibidos?

Os lotes interditados pela Anvisa são os seguintes:

ZL3FHG

ZL3FMH

ZL3FPE

ZL3FQD

ZL3FRW

ZL3FX

Esses lotes possuem os códigos de barras 300871239418 e 300871239456 e têm validade até 01/01/2025. Embora não tenham sido encontrados no Brasil, foram distribuídos em outros países como Argentina, Canadá, Colômbia, Espanha e Reino Unido.

O que fazer se você tiver a fórmula Nutramigen LGG em casa?

Se você possui a fórmula Nutramigen LGG em casa, verifique o número do lote e os códigos de barras, geralmente encontrados na parte inferior da embalagem. Caso o produto esteja entre os lotes proibidos, não o utilize e entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Reckitt/Mead Johnson Nutrition para obter mais informações sobre a troca ou devolução do produto.

Outras informações sobre o recolhimento promovido pela Reckitt/Mead Johnson Nutrition nos Estados Unidos podem ser consultadas no site da FDA e da empresa responsável.

Fórmula infantil Nutramigen LGG. (Divulgação / Anvisa)

O que é a Cronobacter sakazakii?

A Cronobacter sakazakii é uma bactéria que pode ser encontrada em fórmulas infantis desidratadas, como leites em pó, e é associada a infecções graves em bebês. Recém-nascidos, principalmente aqueles com menos de 28 dias de vida e com sistemas imunológicos comprometidos, fazem parte do grupo de maior risco. Os sintomas mais comuns relacionados à infecção incluem convulsões, hidrocefalia, abscessos cerebrais e atraso no desenvolvimento.

A bactéria pode causar infecções graves, como meningite, enterocolite necrosante e septicemia. Caso a criança tenha ingerido a fórmula suspeita ou apresente qualquer sintoma, é fundamental procurar um médico imediatamente.

Orientações para o uso de fórmulas infantis

O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendam o aleitamento materno até os dois anos ou mais e de maneira exclusiva até os seis meses de vida. Somente utilize fórmulas infantis com orientação de um profissional de saúde habilitado, como médico pediatra ou nutricionista.

Leia todas as instruções de preparação presentes no rótulo. A correta higienização de utensílios que entram em contato com a fórmula, como mamadeiras, copos e colheres, é fundamental para garantir a segurança do produto.

Além disso, deve-se sempre realizar a diluição na quantidade adequada e na temperatura segura (70ºC), que garante o menor risco de contaminação por microrganismos perigosos, como bactérias do gênero Cronobacter e Salmonella.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)