Anvisa proíbe venda de lotes de fórmula infantil Nutramigen LGG devido a possível contaminação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou nesta sexta-feira (12) a proibição da comercialização de alguns lotes da fórmula infantil em pó Nutramigen LGG, da marca Enfamil, produzida pela empresa Reckitt/Mead Johnson Nutrition, dos Estados Unidos. A medida é preventiva, pois não foi identificada a exportação desses lotes para o Brasil.

A decisão foi tomada após a agência sanitária norte-americana (Food and Drug Administration - FDA) emitir um comunicado sobre o recolhimento voluntário, nos Estados Unidos, de lotes do produto. A razão foi uma possível contaminação da fórmula em pó pela bactéria Cronobacter sakazakii, que pode causar complicações graves, como meningite, enterocolite necrosante, bacteremia, septicemia e sequelas irreversíveis.

Os lotes afetados, identificados pelos códigos ZL3FHG, ZL3FMH, ZL3FPE, ZL3FQD, ZL3FRW e ZL3FX, possuem código de barras 300871239418 ou 300871239456 e data de validade até 01/01/2025. A resolução de proibição foi publicada no Diário Oficial da União.

Embora os últimos dados da FDA indiquem a exportação desses produtos para vários países, incluindo Argentina, Canadá, Espanha, Reino Unido e Venezuela, a Anvisa, com base nas informações fornecidas pela FDA e pela Reckitt/Mead Johnson Nutrition, afirmou que não foram identificados casos de infecção relacionados ao consumo desses lotes até o momento.

Consumidores que utilizam o Nutramigen LGG devem verificar o lote

A Anvisa orienta os consumidores que utilizam o Nutramigen LGG a verificar o lote impresso no rótulo do produto. Se pertencer a um dos lotes recolhidos, não deve ser utilizado ou oferecido para consumo por bebês. A agência destaca a importância de utilizar fórmulas infantis apenas sob orientação de profissionais de saúde habilitados e reforça a recomendação do aleitamento materno até a idade de dois anos ou mais.

A correta higienização de utensílios que entram em contato com a fórmula e a diluição na quantidade adequada e temperatura segura são fundamentais para garantir a segurança do produto, reduzindo o risco de contaminação por microrganismos perigosos, como bactérias do gênero Cronobacter e Salmonella. A Cronobacter sakasakii, em particular, pode causar infecções graves em recém-nascidos e bebês prematuros, com alta taxa de mortalidade nos grupos de risco.