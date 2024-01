Anvisa lança edital de concurso com 50 vagas para especialistas em regulação e vigilância sanitária

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou nesta sexta-feira (12) o edital do concurso público que oferece 50 vagas para especialistas em regulação e vigilância sanitária. As inscrições começam às 10h do dia 22 de janeiro e vão até as 16h (horário de Brasília) do dia 16 de fevereiro de 2024, com uma taxa de inscrição no valor de R$ 160. As provas estão agendadas para o dia 21 de abril, à tarde, em Brasília.

Os candidatos aprovados iniciarão com um salário inicial de R$ 16.413,35, cumprindo uma jornada de 40 horas semanais. O concurso, conforme o edital, terá duas etapas. A primeira consiste em provas objetiva, discursiva (eliminatórias e classificatórias) e avaliação de títulos, esta última de caráter classificatório. Na segunda etapa, os candidatos passarão por um curso de formação, com etapas de eliminação e classificação.

A empresa responsável pela execução do concurso é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

O resultado final das provas objetivas e o provisório da discursiva serão divulgados em 21 de maio de 2024. Os aprovados integrarão o quadro de pessoal da agência reguladora.

Requisitos e Distribuição de Vagas:

- Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária - Área 1

- Vagas: 3 (duas ampla concorrência, uma para candidatos negros)

- Diploma em engenharia química, química, bioquímica, engenharia de materiais, engenharia mecânica ou engenharia agronômica, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

- Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária - Área 2

- Vagas: 39 (29 ampla concorrência, duas para pessoas com deficiência, oito para negros)

- Diploma em farmácia, reconhecido pelo MEC.

- Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária - Área 3

- Vagas: 5 (três ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência, uma para negro)

- Diploma em biologia, enfermagem, odontologia, biomedicina, fisioterapia ou veterinária, reconhecido pelo MEC.

- Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária - Área 4

- Vagas: 3 (duas ampla concorrência, uma para negro)

- Diploma em análise de sistemas, ciência da computação, processamento de dados, sistemas de informação, informática, engenharia da computação, engenharia de sistemas ou engenharia de redes, reconhecido pelo MEC.