Veja as vagas de estágio abertas no Pará para estudantes de diferentes áreas

O estado do Pará tem 33 vagas de estágio e duas de aprendiz abertas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Há oportunidades para estudantes de diferentes áreas, entre elas Comunicação, Administração, Ciências Contábeis e Técnico de Enfermagem.

A bolsa-auxílio oferecida varia de R$ 450 a R$ 759, dependendo da vaga. Os estudantes selecionados têm direito ainda a auxílio-transporte.

Para se candidatar, é preciso acessar o site do CIEE e buscar as vagas por meio do código da organização empregadora.

Veja as principais vagas de estágio

Comunicação

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 500,00 + auxílio-transporte

Carga horária: a combinar

Requisitos: cursando 1º ao 6º semestre

Código da OE:5501355

Administração

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 759,00 + auxilio-transporte

Carga horária: 09:00 – 14:00

Requisitos: Cursando 2º ao 5º Semestre

Código da OE: 5573931

Técnico em Logística

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 14:00 – 18:00

Requisitos: cursando 1º ao 5º semestre

Código da OE: 5561488

Administração

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 450,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 08:00 – 14:00

Requisitos: cursando 4º ao 6º semestre

Código da OE: 5582275

Técnico em mecânica

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 759,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 06:30 – 13:30

Requisitos: cursando 1º ao 5º semestre

Código da OE: 5583687

Técnico em enfermagem

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 450,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 07:00 – 13:00

Requisitos: Cursando 2º ao 3º Semestre

Código da OE: 5582322

Ciências Contábeis

Cidade: Belém

Bolsa auxílio: R$ 650,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 08:30 – 14:30

Requisitos: cursando 3º ao 7º semestre

Código da OE: 5584449

Comunicação

Cidade: Belém

Bolsa auxílio:

R$ 600,00 + auxílio-transporte

Carga horária: 08:00 - 12:00

Requisitos: Cursando 3º ao 5º Semestre

Código da OE: 5574563