Defensoria Pública do Pará abre inscrições para seleção de estágio em Direito

A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) está com inscrições abertas para o V Processo Seletivo Unificado de Estágio de Graduação em Direito. O processo é realizado pela Escola Superior da Defensoria Pública (ESDPA) e oferta 100 vagas distribuídas entre os municípios de Belém, Benevides, Santa Izabel, Capanema, Paragominas e Parauapebas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas entre os dias 22 de abril e 16 de maio, exclusivamente pelo site da ESDPA. O processo seletivo será composto por duas etapas eliminatórias e classificatórias: prova objetiva online, marcada para o dia 25 de maio, e análise de histórico escolar.

De acordo com a DPE-PA, o objetivo é formar cadastro de reserva para preenchimento de vagas conforme a demanda. A seleção é voltada a estudantes regularmente matriculados no curso de Direito.

O edital prevê reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para candidatos(as) negros(as), 5% para candidatos(as) indígenas e 5% para candidatos(as) quilombolas.

O gabarito definitivo da prova será divulgado no dia 28 de maio e a convocação para envio da documentação à ESDPA está prevista para iniciar em 18 de junho.

Mais informações podem ser consultadas no site da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará: www.defensoria.pa.def.br.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)