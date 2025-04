Como conseguir um estágio? Veja 10 dicas para se destacar no mercado

Conquistar um estágio é um passo essencial na trajetória de muitos estudantes, seja para adquirir experiência prática, desenvolver habilidades ou começar a construir uma carreira sólida.

Com a alta concorrência e os processos seletivos cada vez mais criteriosos, não basta apenas enviar um currículo — é preciso se destacar desde o início. Pensando nisso, reunimos 10 dicas valiosas que vão te ajudar a se preparar melhor, aumentar suas chances de sucesso e dar os primeiros passos rumo à vaga dos seus sonhos.

10 orientações para se destacar nos processos de seleção

Inscrever-se nas vagas é apenas o começo. Para conquistar a vaga dos sonhos, é fundamental estar bem preparado. Veja abaixo sugestões baseadas em orientações de profissionais de recrutamento e seleção:

1. Crie um currículo claro e organizado

O currículo é seu cartão de visitas. Ele deve ser direto, bem estruturado e conter dados importantes como seus contatos, curso, semestre, instituições que frequentou e experiências anteriores, inclusive trabalhos informais ou voluntários. Atividades extracurriculares também fazem diferença. Ferramentas como o ChatGPT podem ajudar a otimizar seu currículo com palavras-chave que facilitam sua aprovação em sistemas automatizados.

2. Pesquise sobre a empresa e a vaga

Antes de enviar o currículo ou participar de entrevistas, procure entender a cultura da empresa. Visite seu site oficial, leia notícias e entenda seus valores. Também é importante saber o que a vaga exige e como é o processo seletivo. Isso demonstra preparo e alinhamento com o perfil da organização.

3. Enriqueça seu repertório pessoal

Aproveite a vida universitária para se envolver em projetos, grupos, eventos, iniciativas acadêmicas ou sociais. Essas experiências ampliam seu conhecimento e mostram seu engajamento e espírito colaborativo.

4. Desenvolva conhecimentos técnicos

Independentemente da sua área de atuação, é importante conhecer ferramentas e conteúdos específicos. Saber um segundo idioma, por exemplo, é um diferencial. Plataformas como YouTube, Coursera ou Alura podem ajudar na sua capacitação.

5. Fortaleça suas habilidades interpessoais (soft skills)

Competências como boa comunicação, empatia, trabalho em equipe e resiliência são muito valorizadas. Você pode desenvolver essas habilidades participando de atividades extracurriculares, eventos ou até mesmo como voluntário.

6. Traga exemplos concretos nas entrevistas

Ao falar de suas habilidades, mencione situações reais em que as aplicou. Por exemplo, se disser que tem perfil de liderança, conte um episódio em que coordenou um grupo ou projeto e os resultados obtidos.

7. Mantenha suas redes sociais profissionais atualizadas

Perfis como o LinkedIn ajudam a mostrar suas conquistas e experiências. Publique cursos realizados, estágios, eventos dos quais participou e até artigos de interesse. Isso ajuda a reforçar sua imagem profissional.

8. Prepare-se bem para cada fase do processo seletivo

Esteja pronto tanto para entrevistas presenciais quanto online. No caso de entrevistas virtuais, escolha um ambiente silencioso, com boa conexão e sem distrações. Estude sobre a empresa e revise as informações da vaga antes da conversa.

9. Seja você mesmo e fale com clareza

Evite tentar aparentar algo que não é. Seja autêntico, honesto e procure se expressar de forma clara e objetiva. Isso gera uma impressão positiva e demonstra maturidade.

10. Encare cada processo como uma oportunidade de aprendizado

Nem sempre o resultado será o esperado, e isso é normal. Cada seleção é uma chance de aprender e melhorar. Sempre que possível, peça feedbacks e use essas informações para aprimorar seu desempenho nos próximos processos.

(*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)