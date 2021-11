Influenciadora descobre que simples 'espinha' na testa era início de câncer raro

Aos 28 anos, a influenciadora Valentina Ferragni descobriu que a simples "espinha" que tinha aparecido em sua testa, tratava-se, na verdade, de um câncer de pele raro. Em uma publicação feita nas redes sociais, na última terça-feira (23), a italiana contou aos seguidores como ocorreu o diagnóstico da doença e alertou os usuários. As informações são do UOL.

Com uma sequência de fotos, Valentina mostrou as várias "faces" do Carcinoma Basocelular, um tipo de câncer perigoso. Ela contou que, por muitas vezes, ele desapareceu, ficando imperceptível, mas voltou a inflamar a partir do mês de setembro.

"O dia chegou e demorei um pouco a perceber. Infelizmente não era um cisto, mas sim um Carcinoma Basocelular, um câncer localizado em uma área específica, não dos mais perigosos para a saúde, mas para a pele. Os médicos disseram que foi a primeira vez que o viram em uma pessoa de 28 anos", escreveu a modelo no Instagram, explicando que o câncer é mais comum em pessoas com mais de 50 anos.

Ferragni alertou os seguidores e pediu que caso notem algo diferente, devem procurar um médico especialista. Em seguida, Valentina contou que já renovou o carcinoma há duas semanas e segue bem de saúde.