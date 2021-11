Mulher vai parar no hospital após tentar estourar espinha

Nas redes sociais, uma mulher compartilhou uma série de vídeos contando como a tentativa de estourar uma espinha não acabou bem. Gibsen Armstrong, uma jovem da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, mostrou em seu perfil o resultado do rosto após a tentativa de se livrar de uma acne. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo a moça, ela ficou durante uma semana no hospital até os médicos conseguirem descobrir o que estava causando alteração no rosto de Gibsen. A jovem foi diagnosticada com MRSA - sigla em inglês para SARM (Staphylococcus aureus resistente à meticilina) - , uma bactéria que comumente causa infecções de pele nos Estados Unidos e é resistente a muitos antibióticos normalmente utilizados.

“Eu estava no hospital quando estava drenando e eu estava no soro 24 horas por dia, 7 dias por semana”, disse nos comentários, e ainda completou: “Fui internada no hospital por uma semana porque eles não conseguiam descobrir o que era. Finalmente estourou”.

Na publicação, Gibsen mostra uma bochecha vermelha com duas manchas e o rosto inchado. A jovem aplicou pressão no local da infecção, o que fez com que uma secreção amarela escoasse para fora. Ela precisou drenar a região infectada