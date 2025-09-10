Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Influenciador é investigado por vídeos de 'luta' com crocodilos selvagens na Austrália

Estadão Conteúdo

Autoridades da Austrália estão investigando o influenciador americano Mike Holston, conhecido nas redes sociais como "The Real Tarzan" (O Tarzan da Vida Real, em português), após ele publicar nas redes sociais vídeos que o mostram "lutando" com crocodilos selvagens em Queensland. As informações são da rede britânica BBC.

O influenciador publicou um vídeo em que entra em águas rasas para perseguir e capturar um crocodilo de água doce. Um segundo vídeo mostra Holston entrando em um pântano para capturar um crocodilo de água salgada jovem - o animal é conhecido como um dos répteis mais agressivos do mundo, mas aparece praticamente inerte no vídeo, enquanto Holston o segura pelo pescoço e o levanta para a câmera.

Em ambos os vídeos, ele é visto soltando os animais de volta à natureza. Holston tem 15,5 milhões de seguidores somente no Instagram.

Autoridades de Queensland afirmam que as ações do influenciador são "extremamente perigosas e ilegais" e especialistas em vida selvagem também demonstraram preocupação.

Um porta-voz do departamento de meio ambiente de Queensland confirmou à BBC que as autoridades investigam os eventos. "Vamos deixar claro: as pessoas não devem tentar capturar crocodilos de água doce ou salgada em Queensland, a menos que sejam treinadas e licenciadas para tal", afirmou.

A BBC diz que as imagens parecem ter sido filmadas no Rio Lockhart, em Cape York, e aponta que multas imediatas de A$ 8.345 (R$ 29,9 mil) se aplicam a qualquer pessoa que interfira com um crocodilo de água salgada em Queensland, mas as penalidades podem chegar a mais de quatro vezes esse valor em alguns casos.

