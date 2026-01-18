Incêndios florestais no Chile deixam o país em estado de emergência

Incêndios florestais que ocorrem no Chile provocaram a evacuação de mais de 20 mil pessoas e levaram o atual presidente chileno, Gabriel Boric, a decretar estado de emergência nas regiões de Ñuble e Biobío. Brigadistas florestais combatem 19 incêndios ao longo do país, sendo 12 deles nessas duas regiões, localizadas a cerca de 500 km ao sul de Santiago.

Através do seu perfil no X, antigo Twitter, o presidente chileno se posicionou a respeito e informou sobre as medidas de combate a situação.

“Em resposta aos incêndios florestais em curso, declarei estado de emergência nas regiões de Ñuble e Bio Bio. Todos os recursos estão disponíveis”, afirmou.