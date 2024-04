Incêndio em boate deixa ao menos 29 mortos em Istambul

Um incêndio em uma boate em Istambul, na Turquia, deixou ao menos 29 mortos, na manhã desta terça-feira (2). O caso aconteceu no distrito de Besiktas, no centro da cidade. Segundo as primeiras informações divulgadas pela imprensa local, o fogo teria começado durante o trabalho de reforma da boate, que fica no subsolo de um prédio residencial de 16 andares.

"Uma pessoa afetada pelo incêndio permanece hospitalizada", informou o gabinete do governador Davut Gul.

As causas do incêndio estão sendo investigadas. Yilmaz Tunc, ministro da Justiça da Turquia, informou na rede social X (antigo Twitter), que foram emitidos mandados de prisão contra cinco pessoas, entre elas três pessoas que gerenciavam a boate e uma responsável pela renovação.

“Os esforços de inspeção do local e coleta de evidências estão em andamento, e uma equipe de três especialistas especializados em segurança ocupacional e incêndio também continua seu trabalho para determinar a causa do incêndio”, escreveu.