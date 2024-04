Sobe para 8 o número de casas atingidas por incêndio no bairro da Condor

Subiu para 8 o número de imóveis atingidos por um incêndio na madrugada desta segunda-feira, 01, no bairro da Condor, em Belém. A informação foi atualizada pela Defesa Civil juntamente com a FUNPAPA, em nota enviada para a redação integrada de O Liberal.

As chamas começaram por volta das 5 horas e se alastraram rapidamente. Ninguém ficou ferido. O laudo da perícia tem previsão de ser concluído em 30 dias, informou o Corpo de Bombeiros.

As famílias atingidas começaram a receber assistência por parte dos técnicos da Prefeitura de Belém. Ainda nesta segunda, o prefeito Edmilson Rodrigues esteve no local da ocorrência, na passagem Joana D´Arc e Bom Sossego, junto com especialistas para levantar informações e dar início ao encaminhamento do auxílio aos moradores.