Famílias vítimas do incêndio na Condor recebem auxílio da Prefeitura de Belém, nesta segunda (1º)

As famílias de oito residências atingidas por um incêndio no bairro da Condor, ocorrido nas primeiras horas desta segunda-feira (1º), começaram a receber assistência por parte dos técnicos da Prefeitura de Belém. Ainda nesta segunda, o prefeito Edmilson Rodrigues esteve no local da ocorrência, na passagem Joana D´Arc e Bom Sossego, junto com especialistas para levantar informações e dar início ao encaminhamento do auxílio aos moradores. "“Estou aqui para prestar minha solidariedade às famílias, e todo o apoio que for possível nós daremos para que essa fase, esse susto, seja superado com a reconstrução das casas e de uma vida digna e feliz”, garantiu o prefeito de Belém.

De acordo com o levantamento da Prefeitura, das oito casas atingidas, quatro tiveram perda total e as outras quatro, perdas parciais. Vinte pessoas foram diretamente vítimas do incêndio, mas nenhuma delas sofreu ferimentos, apenas prejuízos materiais.

Vistoria

Após o fogo ter sido controlado pelo Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil de Belém iniciou o trabalho de vistoria dos imóveis e de cadastramento das famílias. Essas ações servem para que elas comecem a receber, de imediato, os auxílios dos órgãos municipais e estaduais de assistência social. Esses auxílios abrangem o apoio-alimentação disponibilizado pela Fundação Papa João XXIII (Funpapa), órgão municipal de assistência social de Belém. A Funpapa também disponibilizou o serviço psicossocial para atender as famílias vítimas do incêndio.

Após a emissão do laudo de cada residência pela Defesa Civil de Belém, a Funpapa deve verificar se alguma das famílias atingidas pelo incêndio se enquadra para receber o auxílio-aluguel, benefício no valor de R$ 650,00 mensais oferecido pela Prefeitura de Belém.