Incêndio na Condor: família procura por gato que estava em casa destruída

A casa da autônoma Kerolainy Rocha, de 32 anos, foi uma das quatro residências destruídas por um incêndio registrado na madrugada desta segunda-feira (1º), próximo ao porto da Palha, no bairro da Condor, em Belém. Ela morava junto com outras quatro pessoas e mais um gato, chamado Sême, que está desaparecido.

Kerolainy diz que, por conta da intensidade das chamas, não houve como resgatar nenhum pertence. Além da angústia do que aconteceu, o paradeiro do felino da família dela é um mistério. O animal estava dentro do imóvel no momento do incidente, conforme relatado por ela.

“Perdemos tudo. Ficamos só com a roupa do corpo. A documentação foi toda (queimada), livros da escola. Morava desde de pequena, é casa de família. Parece que não tem nada, nada foi feito ou construído. É muito triste. (...) O gato a gente não sabe se faleceu, conseguiu escapar, porque era o único que estava na casa. Não podemos revirar nada, os vizinhos estão procurando (pelo gato), mas a gente não sabe se está aqui”, conta a moradora. Quem quiser ajudar Kerolainy pode encontrar em contato com ela pelo número (91) 9906-9236.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou à redação integrada de O Liberal que as chamas atingiram quatro casas de madeira. Três delas tiveram perda total e uma parcial. O laudo da perícia tem previsão de ser concluído em 30 dias, acrescentou a corporação. Até então, não foi informada nenhuma suspeita do que pode ter começado o fogo.