VÍDEO: Incêndio atinge prédio no bairro da Torre, no Recife, na noite desta quinta-feira (28)

Um incêndio está consumindo um prédio no bairro da Torre, na cidade do Recife, em Pernambuco, na noite desta quinta-feira (28). O fogo logo chamou a atenção de moradores e nas redes sociais já há diversas imagens do prédio em chamas. Ainda não há informações sobre a causa nem se há feridos.

De acordo com as primeiras informações, o fogo está consumindo parte de um dos andares do prédio, que está em construção na avenida Conde do Irajá com a rua Real da Torre, na capital pernambucana.

É possível ver as labaredas altas e muita fumaça no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado.