Imóvel de R$ 47 milhões pode ter motivado morte de modelo; corpo foi desmembrado e cozido

A morte da modelo Aby Choi, que foi esquartejada em Hong Kong na semana passada, pode ter sido motivada por um disputa familiar envolvendo um imóvel no valor aproximado de R$ 47 milhões, de acordo com o site de notícias locais The Standard. O apartamento, que fica numa área nobre chamada Kadoorie Hill, em Ho Man Tin, estava em nome do ex-sogro. De acordo com as investigações, a modelo sustentava a família de Alex Kwong, seu ex-marido, há anos, mas teria demonstrado interesse em vender a propriedade.

Após se separar de Kwong, Choi começou outro relacionamento e morava com o novo marido, mas a nova união ainda não havia sido registrada oficialmente. A família do ex-marido acreditava então que os dois filhos dela, frutos do primeiro casamento, seriam os herdeiros diretos de seu patrimônio.

Esquartejada

As pernas de Choi foram encontradas na geladeira de uma residência em Tai Po, na sexta-feira (24). Nesta segnda-feira(27), outras partes do corpo da modelo - a cabeça e algumas costelas - também foram descobertas. Segundo as autoridades, os restos mortais haviam sido cozidos em panelas, com vegetais.

Kwong tentava fugir com uma quantia equivalente a R$ 330 mil e relógios avaliados em R$ 2,6 milhões, quando foi preso, no sábado (25). O ex-cunhado de Choi, Anthony Kwong Kong-kit, e o ex-sogro Kwong Kau, foram acusados conjuntamente de assassinato. A ex-sogra de Choi, Li Sui-heung, é acusada de obstrução da justiça, por esconder provas. Eles foram presos sem direito à fiança.

Há ainda um quinto suspeito relacionado ao ex-sogro da vítima. Ele foi preso no domingo por colaboração com o crime.