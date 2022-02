Ilha de Sumatra, na Indonésia, é atingida por forte terremoto; ao menos duas pessoas morreram

Pelo menos duas pessoas morreram após o forte terremoto de magnitude 6,1 que sacudiu a ilha de Sumatra, na Indonésia, nesta sexta-feira (25). Moradores precisaram sair de suas casas, especialmente na cidade de Padang. Em West Pasaman, a cerca de 17 km do epicentro, um hospital foi esvaziado. Casas e alguns edifícios, ente eles um escritório do Governo, sofreram danos. As informações são do G1 Mundo.

Uma mulher é vista em meio aos escombros de sua casa após o terremoto (RAHMA NURJANA / ASSOCIATED PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO)

As vizinhas Cingapura e Malásia também sentiram o tremo. Bombeiros Kuala Lumpur, capital da Malásia, receberam várias ligações sobre os tremores registrados. Ainda não hão há relatos de feridos ou danos estruturais.