Japão: Terremoto de magnitude sísmica preliminar 6,4 atinge sul do país, diz emissora japonesa

Na madrugada do último sábado, um terremoto de magnitude preliminar 6,4 atingiu o sul do Japão, segundo noticiou a emissora NHK. O epicentro foi na costa de Kyushu, ao sul das quatro principais ilhas do país, de acordo com informações da Agência Meteorológica do Japão. As informações são da Reuters

A emissora NHK afirma que nenhum alerta de tsunami foi emitido e não houve relatos imediatos de danos.