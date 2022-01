Vulcão em Tonga: onda de choque atmosférica foi detectada em todo o mundo

Após a erupção no vulcão submarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, que está localizado a quase 65 quilômetros da capital de Tonga, uma onda de choque atmosférica foi detectada em todo o mundo e uma enorme nuvem de cinzas cobriu as ilhas do Pacífico por milhares de quilômetros. O fenômeno, registrado no último final de semana também desencadeou um tsunami que se espalhou pelo Pacífico em questão de horas, com ondas atingindo Austrália, Nova Zelândia e Japão, bem como a costa oeste da América do Norte e do Sul. As informações são da BBC News.

Veja o que se sabe até agora sobre o fenômeno

Localização

Composto por cerca de 170 ilhas, muitas desabitadas, Tonga fica a cerca de 3,3 mil quilômetros a oeste da Austrália.

O vulcão Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai fica localizado a quase 65 quilômetros da capital.

Erupção

O centro do vulcão afundou e desapareceu no mar no último sábado (15). Quase duas horas depois, surgiu uma força devastadora, que resultou no desaparecimento de quase todo o vulcão e a terra ao redor dele.

A erupção enviou uma enorme onda de choque atmosférica, que viajou a 300 metros por segundo. Foram detectadas mudanças na pressão na Europa, do outro lado do mundo, 15 horas depois. Além disso, a explosão foi ouvida em todo o Pacífico, de Fiji ao Alasca.

Rapidez

As ondas de tsunami levaram menos de 5 horas para chegar à Nova Zelândia e cerca de 10 para chegar ao Alasca. Para especialistas, o tsunami pode ter sido causado por detritos que caíram no fundo do oceano e foi impulsionado pela onda de pressão e seu efeito na superfície da água.

Na segunda-feira, ainda foram observadas ondas na Austrália.

Respostas

Especialistas ainda analisam as razões para que essa erupção tenha sido tão violenta.

Uma das hipóteses é que a velocidade com que o magma derretido saiu do vulcão pode ter desempenhado um papel relevante.

Quando o magma cheio de gás vulcânico é impulsionado através da água do oceano em alta velocidade, não há tempo para uma camada de vapor resfriá-lo. E essa "interação combustível-refrigerante" causa uma enorme explosão química, segundo os pesquisadores.

Águas mais profundas poderiam ter abafado a erupção, mas a superfície do vulcão estava apenas cerca de 150m a 200m abaixo da água.