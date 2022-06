Homem usa frigideira para se proteger de crocodilo; vídeo

O vídeo do australiano Kai Hensen viralizou nesta quarta-feira (22) ao chamar atenção pela sua coragem e rapidez ao conseguir afastar um crocodilo da entrada do estabelecimento, utilizando uma frigideira do restaurante. Em entrevista, Kai disse que o aparecimento destes animais é relativamente comum no local, pois há um rio logo ao lado de seu pub, localizado na Austrália.

Nas imagens gravadas por um dos clientes é possível ver o crocodilo indo em direção ao homem que imediatamente se defende batendo com a frigideira na cabeça do réptil, conseguindo afastá-lo de seu restaurante. Assista ao vídeo:

Após o ocorrido, uma equipe especial de resgate foi enviada ao estabelecimento para retirar o crocodilo.

“Eu não diria que é um evento diário, mas tenho que ficar seguro e fazer o que puder. Ninguém se machucou e o crocodilo teve uma boa lição”, disse o proprietário.

Hensen até nomeou os animais. Um outro crocodilo que já surpreendeu o homem recebeu o nome de Casey. Já o réptil mostrado no vídeo foi batizado de Fred. Kai disse que estes animais, às vezes, atraem visitantes que procuram o local com o intuito de admirar a natureza ao redor.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)