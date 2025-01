Homem recebe R$ 38 mil de indenização após se cortar gravemente ao fazer a barba; entenda

Um homem recebeu cerca de R$ 38 mil de indenização após um acidente ao fazer a barba que deixou cicatrizes em seu rosto. Nick Silverthorn, de 48 anos, processou a fabricante de lâminas de barbear Wilkinson Sword depois de se ferir gravemente no feriado de Natal de 2023, enquanto utilizava um produto da marca.

O episódio aconteceu em Londres, onde o jardineiro mora. O caso ganhou repercussão na mídia britânica e foi publicado pelo jornal Metro nesta terça-feira (7).

De acordo com Silverthorn, uma das lâminas do aparelho estava solta, o que provocou cortes profundos em ambos os lados de seu rosto. Ele contou que o sangramento durou mais de 20 minutos e, após semanas de demora para os ferimentos cicatrizarem, decidiu processar a fabricante.

“Coloquei a torneira quente, minha loção de barbear e fiquei no piloto automático. Comecei a barbear um lado com uma passada e depois o outro. Após alguns segundos, percebi que estava sangrando muito na bochecha esquerda e no lado direito também. Antes que eu percebesse, o sangue estava escorrendo pelo meu rosto”, relatou.

Como prova, o homem tirou fotos de seu rosto ensanguentado, guardou o recibo e enviou a embalagem do produto para testes na Wilkinson Sword. A batalha judicial se estendeu por 10 meses, até que a empresa ofereceu um acordo de £ 5 mil (cerca de R$ 38 mil) sem admitir responsabilidade.

O supermercado Sainsbury's, onde Silverthorn adquiriu o produto, também se posicionou sobre o caso. “A segurança é nossa maior prioridade. Podemos garantir aos nossos clientes que não recebemos nenhuma outra reclamação dessa natureza sobre este produto. Neste caso, a representação legal do Sr. Silverthorn trabalhou diretamente com o fabricante para investigar sua experiência e resolver a reclamação”, afirmou um representante do estabelecimento.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em OLiberal.com)