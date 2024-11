Menina de 11 anos recebe mais de R$ 1 milhão após ter bode de estimação abatido por engano

Uma menina de 11 anos foi indenizada em US$ 300 mil (cerca de R$ 1,8 mi) após ter seu bode de estimação confiscado e abatido de forma irregular pela polícia da Califórnia, nos Estados Unidos.

O animal foi levado para abate em 2022, na época em que a menina tinha apenas 9 anos. Segundo noticiado pelo 'Courthouse News Service', o acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Shasta foi fechado na última sexta-feira (1), após a mãe da garota, Jessica Long, processar o departamento por mais de um ano.

A menina havia ganhado o bode, chamado Cedar, em abril de 2022 e cuidou dele diariamente por meses com o plano de levá-lo a um leilão de gado na Feira Distrital de Shasta. Ao chegar ao evento, no entanto, a menina percebeu que não conseguiria se separar de Cedar, especialmente porque o leilão destinava os animais vendidos ao abate.Todavia, o animal já havia sido arrematado pelo senador californiano Brian Dahle por US$ 902 (em torno de R$ 5,5 mil).

Apesar do político concordar em cancelar a compra, a organização da feira recusou-se a devolver o bode. Desesperada, a mãe da menina roubou a cabra e a escondeu numa fazenda no condado de Sonoma. Então, os policiais viajaram até lá para confiscar Cedar à força. Mais tarde, foi descoberto que o mandado de busca tinha o endereço incorreto.

O destino do bode permanece incerto, porém acredita-se que ele tenha sido devolvido à organização da feira, abatido e servido em um churrasco comunitário.

Segundo o processo, a menina, que tem agora com 11 anos, ainda "continua de coração partido" por conta do ocorrido. "A jovem que criou Cedar o perdeu, e Cedar perdeu a sua vida", relata o documento.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)