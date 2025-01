Justiça busca carro de Paula Thomaz para pagar indenização de R$ 303 mil a Glória Perez

Segundo o colunista Daniel Nascimento, do Jornal O Dia, a Justiça do Rio de Janeiro intensificou a busca por bens de Paula Nogueira Peixoto, anteriormente conhecida como Paula Thomaz, condenada pelo assassinato da atriz Daniella Perez em 1992, para indenizar a autora de novela Glória Perez, mãe de Daniella.

Segundo a apuração da coluna, um carro Chevrolet Spin havia sido penhorado para quitar a indenização no valor de 250 salários mínimos, em torno de R$ 303 mil, à mãe da vítima, resultado de um processo que tramita na 1ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro e busca de reparação por danos morais causados pela morte de Daniella. No entanto, o veículo desapareceu.

O automóvel estaria supostamente registrado no nome de Sérgio Peixoto, marido de Paula. Desde o casamento, há mais de 10 anos, Paula passou a utilizar o sobrenome dele.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) ComIIteligência Artificial, Gloria Perez 'encontra' com a filha, Daniella, morta em 1992]]

Até o momento os oficiais de Justiça não localizaram o veículo, o que levou à intimação de Paula para informar seu paradeiro. Caso não obedeça à ordem judicial, poderá enfrentar novas penalidades previstas na legislação.

Em dezembro de 2022, o Ministério Público havia sugerido o arquivamento do processo, alegando que Paula não possuía bens em seu nome. No entanto, a defesa de Glória Perez recorreu e conseguiu a reabertura do caso. Segundo a coluna, informações sugerem que por estar casada há mais de uma década, Paula teria direito a 50% dos bens do marido, o que poderia incluir o carro desaparecido.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)