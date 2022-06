Homem invade clínica e deixa mortos e feridos, em Tulsa, nos EUA

Na tarde desta quarta-feira (1º), um homem invadiu um hospital e disparar contra os pacientes que estavam dentro da clínica, localizada na cidade de Tulsa (EUA). O suspeito estava munido de um rifle. Pelo menos três pessoas foram mortas no ataque. De acordo com a imprensa local, os agentes descreveram a cena do crime como “catastrófica”.

Os policiais receberam um chamado de dentro do prédio do St. Francis Hospital relatando o ataque. Segundo o canal de televisão KOTV-DT, ao menos três pessoas teriam morrido. Dentre elas, estaria o próprio atirador. Em entrevista ao jornal The New York Times, o capitão Richard Meulenberg disse não saber se o suspeito de atirar nas vítimas teria sido morto pela polícia ou cometido suicídio. Pelo menos uma pessoa estaria em estado de saúde grave.

No momento, os agentes estão inspecionando o hospital à procura ameaças.