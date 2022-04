Homem é suspeito de tomar pelo menos 87 doses de vacina contra a covid-19

Um homem na Alemanha é suspeito de tomar pelo menos 87 doses de vacina contra a covid-19. As autoridades investigam se ele faz parte de uma quadrilha que vende comprovantes de vacinação fraudados. As informações são do Olhar Digital.

VEJA MAIS

A suspeita é que o idoso, de 61 anos, faça parte de um grupo de criminosos que vende passaporte de vacina contra a covid-19 falsificado.

Segundo as informações da Deutsche Welle, o homem começou a ser investigado após ir diversas vezes ao mesmo centro de vacinação. Os funcionários do local desconfiaram da presença dele por lá e acionaram a polícia. O suspeito foi preso.

As investigações indicam que ele tomou pelo menos 87 doses. A forma como conseguiu enganar os funcionários não foi revelada. A suspeita é que os comprovantes eram vendidos para pessoas antivacinas, que não querem se imunizar, mas precisam do passaporte para acessar determinados locais.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)