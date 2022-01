Homem que recebeu 11 doses da vacina anticovid é detido ao tentar tomar a 12ª

Um homem identificado como Brahmadeo Mandal, de 84 anos, foi detido após tomar 11 doses da vacina anticovid e tentar receber a 12ª. O caso aconteceu na Índia. O idoso conseguiu a façanha utilizando-se de diferentes carteiras de identidade e números de celular. As informações são do portal O Tempo.

De acordo com o idoso, ele se sentia melhor a cada nova imunização e suas dores articulares passavam, por isso decidiu repetir tantas vezes. "Depois de tomar as doses, minhas dores no corpo desapareceram. Eu costumava ter dores nos joelhos e andava com uma bengala. Agora não. Me sinto bem", disse Brahmadeo.

Funcionário aposentado dos correios, ele recebeu a primeira dose da vacina no dia 13 de fevereiro de 2021 e retornou em março, maio, junho, julho e agosto, usando três documentos de identificação diferentes, mas todos dele. As autoridades investigam o caso para saber a quantidade total de imunizantes tomados, no entanto, ao menos oito já foram confirmados.