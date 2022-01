Posto de saúde vacina 60 pessoas com imunizante errado

Pelo menos 60 pessoas foram vacinadas por engano com a vacina pentavalente ao invés do imunizante contra a covid-19 em Juiz de Fora (MG), na manhã da última quinta-feira (6). A prefeitura admitiu o erro e informou que os vacinados com o imunizante errado foram avisados e retornaram ao posto de saúde para receberem a dose da vacina correta contra o coronavírus. As informações são do portal UOL.

De acordo com nota emitida pela prefeitura, as 60 pessoas foram "equivocadamente imunizadas com a vacina pentavalente, que garante proteção contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, bactéria haemophilus influenza tipo B. Constatado o erro, a Secretaria de Saúde buscou contato com todas as vítimas desse equívoco para que recebessem o imunizante contra a covid."

O governo municipal classificou o erro como "incidente" e disse que o caso está sendo investigado para descobrir o que aconteceu para que os profissionais do posto de saúde trocassem as doses.

A Secretaria de Saúde de Juiz de Fora garantiu que o fato de terem recebido os dois imunizantes não representa riscos às pessoas que os receberam. "Não há nenhum problema de compatibilidade entre as vacinas aplicadas, e, portanto, nenhum risco à saúde das pessoas que tenham recebido os dois imunizantes".